Брюссель, 29 мая, 2022, 22:11 — ИА Регнум. Представители стран — членов Евросоюза вновь не смогли прийти к единой позиции по вопросу введения эмбарго на поставки нефти из России, сообщает агентство Reuters со ссылкой на чиновника в ЕС, пожелавшего остаться неизвестным.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

По словам источника, представители ЕС обсуждали возможность отказа от поставок российских нефтепродуктов по морю к концу 2022 года. При этом Евросоюз хочет, чтобы нефть из России поступала через трубопровод «Дружба». Для него, по словам источника, ЕС готов сделать исключение.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Еврокомиссия предложила странам Евросоюза отсрочить введение эмбарго на поставки нефти из России. Также ЕК посоветовала продолжить работу трубопровода «Дружба», чтобы не вызывать недовольства Венгрии, выступающей против введения санкций на поставки российских энергоносителей.