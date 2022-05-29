Абакан, , 22:09 — REGNUM В Хакасии по данным на сегодня, 29 мая, за сутки подтверждено 16 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

«Абакан и Черногорск — по пять, Абаза и Таштыпский район — по два, Усть-Абаканский и Алтайский районы — по одному», — уточнили в областной администрации.

Отмечается, что один случай заражения выявлен при обследовании заболевших внебольничной пневмонией, ещё один — при самостоятельном обследовании.

Всего в Хакасии зарегистрировано 34 030 случаев заражения коронавирусом. Коэффициент распространения инфекции за четыре дня — 1,5, за 7 дней — 0,9.

Амбулаторно лечатся 66 пациентов, в стационаре 57 человек.