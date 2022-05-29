Абакан, 29 мая, 2022, 22:04 — ИА Регнум. В Хакасии в течение суток 30 мая ожидаются местами грозы, сильные и очень сильные дожди, град, шквалистое усиление ветра 15–20 м/с, местами 25 м/с и более. Об этом сообщили в администрации Абакана.

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«Пожалуйста, будьте предусмотрительны, не ставьте автомобили под деревьями и непрочными конструкциями, закройте окна на балконах и лоджиях, примите меры к сохранению посадок на личных участках», — обратились власти к горожанам.

В мэрии Абакана уточнили, что штормовое предупреждение поступило от Хакасского гидрометцентра.