Красноярск, 29 мая, 2022, 21:57 — ИА Регнум. В Красноярском крае по данным на сегодня, 29 мая, за прошедшие сутки было выявлено 49 новых носителей коронавируса, госпитализировано 13 человек. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За это же время 61 человек выписан с выздоровлением, один погиб.

За всё время на территории региона зафиксировано 365 658 случаев заражения коронавирусом, 353 557 человек выздоровели, 10 829 пациентов скончались.