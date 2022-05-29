Ужурский район, Красноярский край, , 21:48 — REGNUM В Ужурском районе Красноярского края возбудили уголовное дело по факту гибели ребёнка на пожаре. Об этом сообщило региональное управление СКР,

Пожар Mchs.gov.ru

В ведомстве уточнили, что сегодня, 29 мая, поступило сообщение о гибели 5-летнего ребёнка во время пожара в частном доме на улице Минусинская в городе Ужур.

По данным следствия, в доме проживала семья с двумя детьми — пятилетней девочкой и трёхлетним мальчиком. Около 10:00 (время местное) на веранде произошло возгорание. Мама и бабушка детей в это время работали в огороде. Родственникам удалось своими силами эвакуировать из горящего дома мальчика, он доставлен в больницу. Девочку спасти не удалось.

Причина возгорания — короткое замыкание электропроводки. Расследование продолжается.