Луганск, 29 мая, 2022, 21:44 — ИА Регнум. Плацдарм в Северодонецке заняли подразделения Народной милиции (НМ) Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом, как передает «Луганский Информационный Центр», сообщил 29 мая официальный представитель оборонного ведомства республики Иван Филипоненко журналистам.

Mstyslav Chernov Донбасский ополченец

«Подразделения НМ ЛНР при огневой поддержке Вооруженных сил (ВС) России… заняли плацдарм на территории города, откуда продолжают развивать успех», — заявил Филипоненко.

Как передавало ИА REGNUM, 27 мая глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что подразделения ВС РФ взяли под полный контроль линию обороны в Северодонецке (ЛНР).