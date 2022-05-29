Москва, 29 мая, 2022, 21:42 — ИА Регнум. Премьер-министру Эстонии Кае Каллас следовало бы отчитать послов Германии, Франции и Италии за звонки лидеров этих стран российскому президенту Владимиру Путину, пошутила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем канале в Telegram.

Mid.ru Мария Захарова

«У премьер-министра Эстонии Каи Каллас, которая потребовала от западных лидеров не звонить Путину, неудача — все западные лидеры от рук отбились, звонят и звонят. Женщина даже в СМИ начала публиковаться на тему «как перестать звонить в Москву», — заявила она.

Захарова добавила, что недавно проходили и групповые переговоры с Путиным, в которых принимали участие немецкий канцлер Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон. В случае беспокойства она посоветовала главе эстонского правительства вызвать послов Франции, Германии и Италии и серьезно их отчитать.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 мая состоялись телефонные переговоры российского лидера Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой правительства Германии Олафом Шольцем. В ходе переговоров европейские лидеры призвали Путина освободить украинских нацистов, сдавшихся на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе.