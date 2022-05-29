Вена, 29 мая, 2022, 21:37 — ИА Регнум. Граждан Украины, виновных в массовой драке с таксистами в австрийской столице Вене, необходимо выслать из Австрии, заявил глава венской фракции Партии свободы Австрии Доминик Непп на своей странице в Twitter.

Вена

«Вместо того чтобы сражаться за свою страну, украинские мужчины избивают таксистов перед роскошными отелями в Вене. Убирайтесь из нашей страны!» — заявил он.

Непп также назвал виновных в драке преступниками и дезертирами.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 мая группа украинских граждан избила двух таксистов у отеля «Бристоль» в австрийской столице Вене. Уточнялось, что места для парковки автомобилей такси заняли машины с украинскими номерами. При попытке сделать автовладельцам замечание двое граждан Украины напали на таксистов. Один из водителей получил тяжелые травмы. Ведется расследование.