Омск, , 21:35 — REGNUM В Омской области периодически фиксируются случаи, когда мошенники, представившись сотрудниками МЧС России, обманывают граждан и навязывают им платные услуги или вымогают взятки. Об этом сообщило региональное управление МЧС России.

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«Мы просим население и руководителей предприятий и организаций, а также индивидуальных предпринимателей не поддаваться на провокации мошенников», — обратился к омичам начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы управления МЧС России по Омской области полковник внутренней службы Максим Новиков.

В ведомстве напомнили, что сотрудники МЧС России никаких услуг на платной основе не оказывают.