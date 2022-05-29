Кемерово, 29 мая, 2022, 21:25 — ИА Регнум. В Кемерове неизвестная обманом похитила у 23-летней женщины золотое кольцо стоимость около 9 тысяч рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МВД России.

Надежда Дискант Кольцо

Выяснилось, что на остановке к потерпевшей подошла женщина и предложила погадать по руке. Она согласилась и тогда незнакомка сообщила, будто на неё наложена порча. Для её снятия аферистке понадобилась монета и купюра. Увидев золотое кольцо на руке девушки, гадалка заявила, что все зло в нём. Она сняла кольцо, прошептала над ним заклинание и убедила, что вернёт его через три дня. Вскоре женщина поняла, что её обманули.

В настоящее время полицейские устанавливают личность подозреваемой.