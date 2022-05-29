Донецк, , 21:19 — REGNUM Населенный пункт Пантелеймоновка в Донецкой Народной Республике (ДНР) обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 29 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 20:50 — населенный пункт Новгородское — населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено 10 ракет из БМ-21 «Град», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 29 мая в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что украинские силовики обстреляли населенный пункт Макеевка.