Белово, Кемеровская область, 29 мая, 2022, 21:13 — ИА Регнум. В кемеровском городе Белово устанавливаются обстоятельства ДТП, в результате которого один человек погиб, двое пешеходов, в том числе двухлетняя девочка, пострадали. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МВД России.

Пешеходный переход

«Накануне около 23:30 (время местное) поступил сигнал о ДТП, произошедшем на улице Октябрьской, — уточнили в ведомстве. — Установлено, что 19-летний местный житель, управляя автомобилем ВАЗ-2110, совершил наезд на семью: 36-летнего мужчину и 37-летнюю женщину, которая несла на руках двухлетнюю дочь. Пешеходы переходили проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу, оборудованному светофорным объектом, находящимся в режиме желтого мигания».

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.