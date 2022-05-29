Грозный, 29 мая, 2022, 21:12 — ИА Регнум. Президенту Украины Владимиру Зеленскому, чтобы спасти Украину, нужно покончить с нацизмом в своей стране. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рамзан Кадыров

«Чтобы спасти Украину, Зеленскому нужно протереть глаза, замыленные западной пропагандой, и покончить с нацизмом в своей стране», — отметил Кадыров.

Как передавало ИА REGNUM, ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что город Северодонецк освобождён от украинских фашистов.