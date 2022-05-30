30 мая 2022 | Время чтения 3 мин

Иван Коновалов, Наталья Стрельцова, , 22:00 — REGNUM 28 мая в Москве состоялся фестиваль уличной культуры Urban Fest, увлекший молодых посетителей своей многогранностью. Открытие фестивального сезона в столице прошло на дизайн-заводе «Флакон».

Дизайн-завод «Флакон» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Фестиваль уличной культуры Urban Fest Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Фестиваль уличной культуры Urban Fest Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Баллончики с краской Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Фестиваль уличной культуры Urban Fest Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Стрит-арт Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Фестиваль уличной культуры Urban Fest Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Фестиваль уличной культуры Urban Fest Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Мероприятие было организовано Проектным комитетом студенческого совета Финансового университета при Правительстве РФ. Со слов одного из организаторов, Urban Fest стал для комитета шестым мероприятием за год и своеобразной квинтэссенцией того, к чему команда шла сквозь невзгоды пандемии.

Фестиваль уличной культуры Urban Fest Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Игровые автоматы Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Танцы Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Фуд-корт Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Приготовление паэльи Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Приготовление паэльи Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Фестиваль уличной культуры Urban Fest Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Посетителям Urban Fest были доступны множество локаций по всей территории «Флакона», которые, в свою очередь, были разделены на пять категорий по темам спорта, моды и искусства, хип-хопа. Заключительным этапом фестиваля стало выступление хип-хоп-исполнителя GONE. Fludd (Арсений Смирнов), утвердившего своим появлений на сцене успех девяти месяцев работы студсовета.

Лекторий Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Фестиваль уличной культуры Urban Fest Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Спортивная площадка фестиваля уличной культуры Urban Fest Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Спортивная площадка фестиваля уличной культуры Urban Fest Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Спортивная площадка фестиваля уличной культуры Urban Fest Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Спортивная площадка фестиваля уличной культуры Urban Fest Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Спортивная площадка фестиваля уличной культуры Urban Fest Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Спортивная площадка фестиваля уличной культуры Urban Fest Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Спортивная площадка фестиваля уличной культуры Urban Fest Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Участница организаторской команды фестиваля Братякова Дарья, студентка 2-го курса Финансового университета, согласилась рассказать корреспонденту ИА REGNUM о своем необычном увлечении и успехах Проектного комитета.

— Что для тебя значит этот фестиваль? Как долго ты с ним?

«Я пришла в Проектный комитет зимой 2021 года, это был февраль, тогда мы организовывали прошлогодний Urban Fest, но, к сожалению, коронавирусные ограничения все отменили. Получается, что к фестивалю я шла полтора года. Сегодня он наконец состоялся! Это большое событие для меня и не только нашего комитета, но и для всех поколений до нас, потому что в 2020 году «Урбана» не было, в 2021-м его не было. Но ведь за этим всем стоит огромное количество организаторов, они все сегодня здесь и поддерживают нас».

— Urban Fest и те фестивали, что были до него, это исключительно детище Финансового университета?

«Да, это деятельность Финансового университета, в основном его Проектного комитета, но тут также есть медиаподдержка всего остального студсовета, в частности Информационного комитета, который делает видео и фотосъемку».

— Как удалось договориться с GONE. Fludd и организовать такую площадку, как «Флакон»?

«Да, это популярное место, и это тяжело, это трудно, но у нас очень крутой главный организатор Лана Вашкевич, наши руководители и мы, старшие, все этого очень хотели. С GONE. Fludd нам помогли договориться «Яндекс. Афиша», это наш партнер, именно они нам предоставили такого крутого хедлайнера. Очень круто организовывать фестиваль, когда есть такой хедлайнер в конце, это завлекает людей».

— Что тебе нравится в проектной деятельности?

«Это чувство команды. Иногда мы готовили Urban Fest практически месяцев 8-9, и не было ощущения, что делаем что-то масштабное, а сегодня мы на «Флаконе»! В популярном месте Москвы! И здесь много людей, мастер-классы, лекции, прошел показ мод уличного стиля, и там было много людей. За счет этого ты понимаешь, что причастен к чему-то большому».

— Есть ли уже планы на следующий год?

«Думаю, что сегодня все живут моментом. На следующий год пока мало планов, есть желание провести шестой проект в этом году и четвертый за последние два месяца. Поэтому мы пока живем моментом, у нас заканчивается год, поэтому наши руководители скоро уйдут. На этом мы ставим прощальную точку на проектной деятельности в этом году».

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