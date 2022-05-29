Новосибирск, , 21:03 — REGNUM Из Новосибирска возобновляется курсирование поездов в сообщении с Киргизией. Об этом сообщили в РЖД.

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«В соответствии с решением оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса на территории России о снятии ограничений на перемещение через сухопутный участок российско-казахстанской государственной границы, возобновляется курсирование пассажирских поездов в сообщении с Киргизией», — говорится в официальном сообщении.

В расписание с 9 июня возвращается поезд № 385/386: Бишкек — Новосибирск отправлением из Бишкека и из Новосибирска 1 раз в восемь дней. Продажа билетов будет открыта в ближайшее время.