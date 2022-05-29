Белово, Кемеровская область, , 20:48 — REGNUM В кузбасском Белове задержали мужчину, который оплатил покупки в 29 магазинах чужой банковской картой. Об этом сообщили в региональном управлении СКР.

Банковские карты Иван Шилов © ИА REGNUM

В ведомстве уточнили, что в дежурную часть обратилась 47-летняя женщина с заявлением о хищении денег с банковского счета. Сумма ущерба составила более 20 тысяч рублей. Выяснилось, что накануне она получила уведомление о списании средств за покупки в 29 торговых точках. Она поняла, что потеряла карту и заблокировала её.

Полицейские задержали злоумышленника. Им оказался 47-летний местный житель. Он заявил, что нашёл карту возле магазина и решил расплачиваться её. Было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.