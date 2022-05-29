Берн, 29 мая, 2022, 20:42 — ИА Регнум. Пожар произошел на складе с битумом в коммуне Шпрайтенбах в Швейцарии, сообщает портал Blick.

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Сообщается, что крупное возгорание произошло 29 мая. По словам очевидцев, в районе происшествия виден большой столб черного дыма. В настоящее время ликвидацией пожара занимаются сотрудники спасательных служб. К месту происшествия также направили и полицию. По данным швейцарских СМИ, отравление дымом получили три человека. Также сообщается, что из-за пожара перекрыли дорогу из Цюриха в Берн.

Других подробностей произошедшего пока не приводится. Причина возгорания неизвестна.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 мая произошел крупный пожар на складе завода вентиляционных изделий в Ярославле. Общая площадь возгорания оценивалась в 1800 квадратных метров. Пожар ликвидировали, сведений о пострадавших не поступало.