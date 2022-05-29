Новосибирск, 29 мая 2022, 20:38 — REGNUM В Новосибирской области по данным на сегодня, 29 мая, в инфекционные стационары из-за COVID-19 госпитализированы 709 пациентов, в том числе трое детей. Об этом сообщил оперативный штаб региона.
За прошедшие сутки было выявлено 55 случаев случаев заражения коронавирусом. За это же время 72 человека выздоровели, один пациент скончался. В отделениях реанимации находятся 82 человека. На ИВЛ — 11 пациентов.
Всего в регионе зарегистрирован 258 431 случай заражения коронавирусом, 251 745 пациентов выздоровели, умер 5661 человек.