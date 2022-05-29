Новосибирск, 29 мая, 2022, 20:38 — ИА Регнум. В Новосибирской области по данным на сегодня, 29 мая, в инфекционные стационары из-за COVID-19 госпитализированы 709 пациентов, в том числе трое детей. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Permkrai.ru Коронавирус

За прошедшие сутки было выявлено 55 случаев случаев заражения коронавирусом. За это же время 72 человека выздоровели, один пациент скончался. В отделениях реанимации находятся 82 человека. На ИВЛ — 11 пациентов.

Всего в регионе зарегистрирован 258 431 случай заражения коронавирусом, 251 745 пациентов выздоровели, умер 5661 человек.