Москва, 29 мая, 2022, 20:23 — ИА Регнум. Член Совфеда Андрей Клишас предложил расширить повестку саммита ЕС и обсудить конфискацию активов объединения в России.

Пресс-служба Совета Федерации РФ Андрей Клишас

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«Обсудите уже сразу и конфискацию активов стран ЕС в России», — предложил Клишас с телеграм-канале.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, на саммите ЕС 30−31 мая будет обсуждаться вопрос легализации конфискаций российских активов в юрисдикции Евросоюза, отметил источник. Кроме того, ЕС продолжит обсуждение санкций в отношении России.

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