Кемерово, 29 мая, 2022, 20:23 — ИА Регнум. В Кемеровской области по данным на сегодня, 29 мая, на лечении из-за коронавируса находятся 1066 пациентов. Об этом сообщили в центре ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации.

Павел Соболев ИА REGNUM Коронавирус

За прошедшие сутки был выявлен 81 новый носитель коронавируса. За это же время 78 человек выписаны с выздоровлением.

Всего в регионе зарегистрировано 164 228 случаев заражения коронавирусом, 164 228 человек выписаны с выздоровлением, 2388 пациентов скончались.