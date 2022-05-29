Кемерово, , 20:17 — REGNUM В Кемеровской области филиал Российского государственного института сценических искусств (РГИСИ) получит грантовую поддержку. Соответствующее постановление подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.

Объекты Сибирского кластера искусств Департамент культуры и национальной политики Кузбасса

Как отмечается в телеграм-канале губернатора Кузбасса Сергея Цивилёва, это позволит открыть в вузе 75 бюджетных мест по различным специальностям.

Напомним, что филиал РГИСИ входит в состав Сибирского кластера искусств, который создаётся в Кузбассе по поручению президента России Владимира Путина.