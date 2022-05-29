Донецк, , 20:15 — REGNUM Населенные пункты Широкая Балка, Горловка и Железная Балка в Донецкой Народной Республике (ДНР) обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 29 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия ВСУ

«Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 18:20 — населенный пункт Новгородское — населенный пункт Широкая Балка: выпущено пять гранат из СПГ, также применялось стрелковое оружие; 18:25 — населенный пункт Майорск — населенный пункт Горловка (пос. ш-ты 6/7): выпущено пять гранат из РПГ, также применялось стрелковое оружие; 18:30 - населенный пункт Новгородское - населенный пункт Железная Балка: выпущено 13 мин калибром 82 мм; 18:50 - населенный пункт Дылеевка - населенный пункт Горловка: выпущено три снаряда калибром 122 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 29 мая в сообщении Народной милиции ДНР отмечалось, что в ходе боев с представителями вооруженных сил Украины (ВСУ) за сутки погибли восемь военнослужащих ДНР.