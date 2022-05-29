Кемерово, , 20:10 — REGNUM В Кемерове участок автодороги по улице 50 лет Октября к 6:00 (время местное) завтра 30 мая, как планировалось изначально, не представляется возможным. Об этом сообщила Сибирская генерирующая компания.

Теплосеть Dorus.ru

«Работы на участке между улицами Ноградская и Васильева продолжаются, — отметили в компании. — Открыть автомобильное движение планируется до конца дня 30 мая. Приносим кемеровчанам извинения. Форс-мажор».

В СГК уточнили, что во время реконструкции теплосети работники столкнулись с постоянным подтоплением, что может быть связано с пока не выявленным повреждением труб холодного водоснабжения.