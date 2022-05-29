Анкара, , 20:06 — REGNUM Борьбу с террористами на севере Сирии продолжат вооруженные силы Турции. Об этом, как передает Anadolu Ajansı, заявил 29 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на митинге по случаю 569-й годовщины завоевания Стамбула.

Реджеп Тайип Эрдоган Tccb.gov.tr

По его словам, Турция намерена вести борьбу до «полного искоренения» боевиков.

Как передавало ИА REGNUM, 28 мая официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что военная операция в Сирии не поможет Турции решить проблемы в сфере безопасности.