Анкара, 29 мая 2022, 20:06 — REGNUM Борьбу с террористами на севере Сирии продолжат вооруженные силы Турции. Об этом, как передает Anadolu Ajansı, заявил 29 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на митинге по случаю 569-й годовщины завоевания Стамбула.
По его словам, Турция намерена вести борьбу до «полного искоренения» боевиков.
Как передавало ИА REGNUM, 28 мая официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что военная операция в Сирии не поможет Турции решить проблемы в сфере безопасности.