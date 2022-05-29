Кемерово, , 20:03 — REGNUM В Кемеровской области готовится научный фестиваль динозавров. В этом году он пройдёт в новом формате — на международном уровне. Об этом говорится в телеграм-канале администрации Тяжинского муниципального округа.

Скелет динозавра gizmodo.com

«Фестиваль динозавров будет теперь называться международный фестиваль «Динотерра» (ла. (дино» — большой, «терра» — земля, территория), — отметил министр туризма и молодёжной политики Кузбасса Антон Пятовский. — Фестиваль будет потрясающим, уникальным. Такого нет нигде. Все активности будут связаны единой научно-популярной концепцией».

Мероприятие будет проходить в деревне Шестаково Чебулинского округа, на территории которого самое большое в России кладбище динозавров. Там уже есть действующие археологические раскопки.

На фестиваль ждут учёных и туристов с детьми.

Большой международный форум пройдёт с 17 по 19 июня.