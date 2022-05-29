Москва, 29 мая, 2022, 19:54 — ИА Регнум. 28-летний французский центральный защитник «Спартака» Самуэль Жиго после завершения матча финала БЕТСИТИ Кубка России по футболу с «Динамо» (2:1) попрощался с болельщиками московского клуба.

Андрей Пронин ИА REGNUM Себастьян Дриусси и Самуэль Жиго

В прошедшем сезоне Самуэль Жиго принял участие в 27-ми матчах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей. Также защитник получил восемь желтых карточек.

Ранее сообщалось, что после завершения сезона Самуэль Жиго перейдет в «Марсель». Французский клуб заплатил «красно-белым» 500 тысяч евро за контракт центрального защитника. При этом трансферная стоимость Жиго, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 11 миллионов евро.