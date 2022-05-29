Хельсинки, 29 мая, 2022, 19:49 — ИА Регнум. 10 августа, в Хельсинках на «Олимпийском стадионе», мадридский «Реал» сыграет с франкфуртским «Айнтрахтом» в матче за Суперкубок Европы. Эти две команды встретятся впервые за более чем 60 лет.

Ben Sutherland Логотип УЕФА

В последний раз «Реал» и «Айнтрахт» играли между собой в 1960-м году в финале Кубка Европейских Чемпионов. Тот матч завершился крупной победой «сливочных» со счетом 7:3.

Вчера, 28 мая, «Реал» в матче финала Лиги Чемпионов УЕФА одержал минимальную победу над «Ливерпулем» со счетом 1:0. Единственный мяч на 59-й минуте встречи забил 21-летний нападающий сборной Бразилии Винисиус Жуниор после передачи Федерико Вальверде.