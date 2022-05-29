Донецк, , 19:49 — REGNUM В результате обстрела Донецка со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) погибла мирная жительница. Об этом 29 мая сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР).

Солдаты ВСУ Mil.gov.ua

«В результате обстрела Будённовского района Донецка украинские военные преступники ранили трех мирных жителей, — говорится в сообщении. — Также в Ленинском районе Донецка по ул. Левобережной была убита женщина».

Как передавало ИА REGNUM, 29 мая в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что украинские боевики обстреляли Петровский и Кировский районы Донецка.