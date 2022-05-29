Новосибирск, 29 мая, 2022, 19:50 — ИА Регнум. В Новосибирской области завтра, 30 мая, сохранится высокая (четвёртого класса), местами чрезвычайная (пятого класса) пожароопасность. Об этом сообщил Западно-Сибирский гидрометцентр.

(сс) Freedom II Andres Ливень

«В Новосибирске 30 мая ночью ожидается местами кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура +12…+14 °C», — говорится в прогнозе.

По региону ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы, днём порывы ветра до 19 м/с и до +23…+28 °C.