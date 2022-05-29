В Кузбассе внедряют интеллектуальную транспортную систему
Кемерово, 29 мая, 2022, 19:44 — ИА Регнум. В Кемеровской и Новокузнецкой агломерациях начнёт работать интеллектуальная транспортная система (ИТС). Об этом сообщили в администрации Кемерова.
Иван Шилов ИА REGNUM
Общественный транспорт
«Она позволит улучшить дорожную ситуацию: снизить нагрузку на транспортную сеть, уменьшит время проезда по улицам», — уточнили в мэрии.
Отметим, что ИТС предусматривает регулирование средней скорости автомобильного потока, автоматическое регулирование проезда перекрёстков, выделение приоритета общественного транспорта.
Из федерального бюджета на реализацию проекта в 2022 году поступит 260 млн рублей. Полностью система заработает в 2024 году.