Кемерово, 29 мая, 2022, 19:44 — ИА Регнум. В Кемеровской и Новокузнецкой агломерациях начнёт работать интеллектуальная транспортная система (ИТС). Об этом сообщили в администрации Кемерова.

Иван Шилов ИА REGNUM Общественный транспорт

«Она позволит улучшить дорожную ситуацию: снизить нагрузку на транспортную сеть, уменьшит время проезда по улицам», — уточнили в мэрии.

Отметим, что ИТС предусматривает регулирование средней скорости автомобильного потока, автоматическое регулирование проезда перекрёстков, выделение приоритета общественного транспорта.

Из федерального бюджета на реализацию проекта в 2022 году поступит 260 млн рублей. Полностью система заработает в 2024 году.