Кемерово, 29 мая, 2022, 19:34 — ИА Регнум. В Кемеровской области завтра, 30 мая, сохранится высокая пожароопасность (четвёртого класса), местами чрезвычайная пожароопасность (пятого класса), ожидается местами второго класса. Об этом сообщил региональный гидрометцентр.

73.mchs.gov.ru Гроза

«Ночью ожидаются кратковременные дожди, местами сильные, местами грозы. Днём — местами кратковременные дожди, грозы, возможен град. При грозах в отдельных районах шквалистое усиление ветра до 24 м/с», — говорится в прогнозе.

В городе Кемерово прогнозируется переменная облачность, ночью кратковременный дождь, гроза, днём преимущественно без осадков