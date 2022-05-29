Донецк, 29 мая, 2022, 19:29 — ИА Регнум. Более 40 украинских националистов уничтожили в Донецкой Народной Республике (ДНР) с начала текущих суток. Об этом 29 мая сообщили в Народной милиции ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

«С начала текущих суток наши военнослужащие (ДНР) уничтожили 43 украинских националиста, две огневые позиции 122-мм буксируемых гаубицы Д-30, один танк, два бронетранспортёра и грузовое транспортное средство», — говорится в сообщении.

Отмечается, что силы ДНР также захватили одну 152-мм самоходную артиллеристскую установку 2С3 «Акация» и одну БМП.

Как передавало ИА REGNUM, 29 мая в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что украинские боевики обстреляли населенный пункт Старомихайловка.