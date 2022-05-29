Лондон, 29 мая, 2022, 19:25 — ИА Регнум. Лондонский футбольный клуб «Челси» получил от мадридского «Реала» 17,5 миллиона евро за победу «сливочных» в Лиге Чемпионов УЕФА 2021/22. Об этом 29 мая сообщило издание Daily Mail.

Андрей Пронин ИА REGNUM Лига Чемпионов

По информации источника, это стало возможным из-за пункта в контракте Эдена Азара, перешедшего в мадридский «Реал» 1 июля 2019 года из лондонского «Челси» за 115 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость нападающего, по оценкам портала transfermarkt, составляет 16 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Эден Азар принял участие в 23-х матчах за «сливочных» во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом, двумя результативными передачами и получил две желтые карточки.