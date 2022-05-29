Воронеж, 29 мая 2022, 19:24 — REGNUM Проверку по факту повреждения более 50 могил на кладбище в селе Новая Усмань в Воронежской области начала полиция, сообщили 29 мая в пресс-службе ГУ МВД по региону.
В пресс-службе ГУ МВД сообщили, что на кладбище повалены кресты, перевернуты надгробия.
В прокуратуре Воронежской области пояснили, что для выяснения обстоятельств случившегося и координации действий правоохранительных органов на место происшествия выехал заместитель прокурора района. Ход полицейской проверки взят на контроль прокуратурой района.
Как сообщало ИА REGNUM, о повреждении могил ранее сообщила администрация Новоусманского района. По предварительным данным, инцидент произошёл 28 мая.
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