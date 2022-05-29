Воронеж, 29 мая, 2022, 19:24 — ИА Регнум. Проверку по факту повреждения более 50 могил на кладбище в селе Новая Усмань в Воронежской области начала полиция, сообщили 29 мая в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Пресс-служба администрации Новоусманского района Повреждённая могила

В пресс-службе ГУ МВД сообщили, что на кладбище повалены кресты, перевернуты надгробия.

«По факту происшествия проводится проверка, в ходе которой полиция устанавливает личности злоумышленников. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законом», — уточнили в полиции.

В прокуратуре Воронежской области пояснили, что для выяснения обстоятельств случившегося и координации действий правоохранительных органов на место происшествия выехал заместитель прокурора района. Ход полицейской проверки взят на контроль прокуратурой района.

Как сообщало ИА REGNUM, о повреждении могил ранее сообщила администрация Новоусманского района. По предварительным данным, инцидент произошёл 28 мая.