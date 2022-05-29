Лейпциг, Германия, 29 мая, 2022, 19:20 — ИА Регнум. 24-летний атакующий полузащитник «Ред Булл Лейпцига» и сборной Франции Кристофер Нкунку, признанный лучшим игроком немецкой Бундеслиги сезона 2021/22, рассказал о своем будущем.

Андрей Пронин ИА REGNUM Игроки «РБ Лейпциг»

«Пари Сен-Жермен» — мой дом, мой любимый клуб. Я не закрываю никаких дверей. В футболе может случиться всё. Приятно, что мной интересуются крупнейшие клубы мира. Но также приятно видеть, что «РБ Лейпциг» делает все, чтобы удержать меня в команде», — цитирует Нкунку журналист Фабрицио Романо.

В прошедшем сезоне немецкой Бундеслиги 2021/22 Кристофер Нкунку принял участие в 34-х матчах регулярного чемпионата, в которых отметился двадцатью забитыми мячами и тринадцатью результативными передачами.