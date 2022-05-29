Челябинск, , 19:20 — REGNUM В Челябинске задержаны два следователя одной из следственных структур России. Об этом пишет телеграм-канал «Криминальный СЭТ».

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По данным ресурса, поводом стала гибель 30-летнего жителя Копейска в результате драки, произошедшей на улице Кирова. Якобы следователи пытались разнять дерущихся и сильно избили одного гражданина. В результате тот скончался.

Телеграм-канал ссылается на некий источник в силовых структурах. В региональном Следственном комитете заявили журналистам, что не владеют этой информацией.