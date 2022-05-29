Москва, 29 мая, 2022, 19:19 — ИА Регнум. До 2024 года госкорпорации Роскосмос хватит финансовых средств для работы над ядерным буксиром «Зевс». Об этом 29 мая сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в социальной сети.

Kremlin.ru Дмитрий Рогозин

«Несмотря на вчерашние (28 мая) броские заголовки в СМИ, финансовых средств по 2024 год для работы над «Зевсом» нам (Роскосмосу) хватает, потому «экспертам» истерить не стоит», — отметил он.

Напомним, ранее в статье журнала Роскосмоса «Русский космос» отмечалось, что расчётный ресурс разрабатываемой ядерной энергодвигательной установки транспортно-энергетического модуля «Зевс» составит десять лет.