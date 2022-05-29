Москва, 29 мая, 2022, 19:06 — ИА Регнум. Российская компания Роснефть удивилась сообщениям украинской стороны о якобы арестах активов корпорации на Украине. Об этом сообщает пресс-служба Роснефти.

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«В Компании с удивлением узнали об аресте Украиной активов, якобы, принадлежащих «Роснефти». Сообщаем, что никаких активов, принадлежащих Компании на территории Украины на настоящий момент нет», — заявили в компании.

В корпорации отметили, что когда-то Роснефть владела сетью автозаправочных станций на Украине, однако потом эти активы были проданы европейской компании, которой поставлялись нефтепродукты из России. В Роснефти подчеркнули, что после изъятия заправок у текущего владельца поставки компания осуществлять больше не будет.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 мая СБУ заявила о якобы аресте активы одной из дочерних компаний Роснефти. Согласно утверждением украинских силовиков, общая стоимость изъятых активов оценивается в 45 млн рублей.