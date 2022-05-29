Новосибирск, 29 мая, 2022, 18:58 — ИА Регнум. Руководство новосибирского регионального следственного управления инициировало перед прокурором вопрос о передаче материалов дело об избиении подростка. Об этом ИА REGNUM сообщили в самом ведомстве.

Цитата из к/ф «Александр Невский». реж Сергей Эйзенштейн. 1938. СССР Ребенок

«Перед прокурором инициирован вопрос о передаче материалов по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство») из органов внутренних дел в производство следственного отдела по Октябрьскому району следственного управления СК России по Новосибирской области», — уточнили в СКР.

Предварительно установлено, что 26 мая 2022 года на детской площадке дома ЖК «Марсель» двое детей избили сверстника. По результатам проверки будет принято решение.