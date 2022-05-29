Москва, 29 мая, 2022, 18:48 — ИА Регнум. Сведения об очередных преступлениях украинских силовиков, обстрелявших Макеевку и Донецк, задокументирует Следственный комитет России. Об этом 29 мая сообщается в Telegram-канале ведомства.

Эмблема СК РФ

«Сегодня (29 мая) в результате обстрелов Макеевки и Донецка погибли и пострадали мирные граждане… — говорится в сообщении. — Следствие примет меры к установлению представителей украинских вооруженных формирований, причастных к этим преступлениям, для привлечения их к уголовной ответственности».

Как передавало ИА REGNUM, 29 мая в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что ВСУ обстреляли Донецк из БМ-27 «Ураган».