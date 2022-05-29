Вашингтон, 29 мая, 2022, 18:38 — ИА Регнум. Более тысячи случаев остановки сердца зафиксировали у спортсменов, прошедших вакцинацию против коронавирусной инфекции. Об этом говорится в исследовании доктора медицины Ричарда Урсо на портале Global Covid Summit.

Вакцинация

«Число смертей среди молодых спортсменов продолжает расти. До появления платформы mRNA/LPN смерть молодого спортсмена на игровом поле была редким событием. Теперь мы видим их несколько раз в неделю спустя год после начала масштабной мировой кампании во вакцинации против COVID-19», — отмечает исследователь.

Урсо отмечает, что липидные наночастицы способны проникать через плотные контакты. При этом физические нагрузки ослабляют плотные контакты в коронарных сосудах. Согласно подсчетам Урсо, 1024 спортсмена столкнулись с сердечно-сосудистыми проблемами после прохождения вакцинации против COVID-19. При этом 666 атлетов скончались.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе журнал Annals of Internal Medicine опубликовал результаты исследований, которые свидетельствуют о росте почти в три раза вероятности развития различных форм воспаления тканей сердца после прививки вакциной против коронавирусной инфекции от американской корпорации Pfizer.