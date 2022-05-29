29 мая 2022 | Время чтения 3 мин

В социальных сетях обсудили новость о том, что бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ видит вину президента Украины Владимира Зеленского в начале спецоперации на Украине. К началу спецоперации привела позиция по членству в НАТО и отказ урегулировать конфликт в Донбассе.

Мирослава Романенко, , 22:24 — REGNUM Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ видит вину президента Украины Владимира Зеленского в начале спецоперации на Украине. По его мнению, к ней привела позиция по членству в НАТО и отказ урегулировать конфликт в Донбассе.

Анатомия Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Заявление бывшего главы правительства Японии обсудили в социальных сетях. Многие участники обсуждения указали на то, что подобные высказывания себе, как правило, могут позволить бывшие министры и чиновники. Иные также указали на то, что Зеленский ничего не решает, он исполнитель, а виновник — США.

«После победы мы ещё и не то услышим», — написал Диана.

«Ждем санкции от Зеленского против суши и роллов…» — иронизирует «Кот Обормот».

«Прозревают», — пишет Наташа.

«От бывших и не такое услышишь. Когда они ничем не обременены, удивительно трезвые люди», — отметил Dmitry M.

«Абэ уже свободен в своих изречениях и суждениях. Но у меня один вопрос: кто же все-таки бомбил Хиросиму и Нагасаки?» — спросила Julia V.

«Не успеваю следить за их переобуванием», — иронизирует Татьяна С.

«Это искусство самураев», — ответила Татьяне С. Julia V.

«Да ладно?! Неужели они это увидели? Россияне же об этом уже лет 30 предупреждали! Дали разрешение говорить правду вслух, так теперь прям соревнуются друг с другом наперегонки…» — отреагировала Oxana.

«Бывшим можно говорить правду, Киссинджера вспомним», — написал Roman.

«Ждём его появления на «Миротворце», — шутит Елена Б.

«Ну как он своих боссов (США — М. Р.) может обвинить (кишка тонка)», — отметила Юлия А.

«Вот это поворот…» — смеется Maxim.

«А что, Зеленский — идиот? Он не понимает, что происходило все годы? Он просто любит деньги больше чести, достоинства и Украины! Поэтому там и американцы, и англосаксы корни пустили!» — пишет Ира С.

«Да нормально все. Ничего нового. Сами подзуживали клоуна, а теперь никто не виноват, кроме Зеленского. Стрелочника определили изначально. Дуракам наука», — отметила Еlena.

«Как им всем хочется откатить ситуацию назад! То: «Агрессор! Агрессор!». А сегодня, вдруг: «Ну… Если хорошо подумать, то во всём виноват Зеленский», — смеется Елена.

Солдат неудачи Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Слушай, Зеленский, что адекватные люди говорят!» — добавил Alex S.

«Сейчас Абэ позвонят его хозяева из Вашингтона и риторика поменяется, чекайте (ждите — М. Р.)», — с сарказмом добавил Коля K.

«Потихоньку уже у всех начинают открываться глаза и спадать розовые очки! Чуют, кризис зимы не за горами… По-другому петь начали шакалята», — иронизирует janna_di.

«Будто этот клоун не знает, что Зеленский ничего не решает. А на своих хозяев из США он побоялся открыть рот. Так если сам боишься открыть рот на американцев, чего Зеленского в чем-то винишь?» — недоумевает Евгений З.

«Кроме НАТО, так-то на Мюнхенском конгрессе не надо было заявлять о планах разработки ядерного вооружения. Да и вообще, много чего не надо было делать. Страну надо было развивать в правильном направлении и дружить с теми, кто тебе даёт возможности для этого развития», — подчеркнул один из участников обсуждения.

«Да Зеленский — это раб на минималках, говорящая голова. Америка толкала Украину на войну с Россией, так что японец пытается поменять местами виновника и исполнителя», — подытожил Константин В.