Луганск, , 18:23 — REGNUM В результате обстрела населенного пункта Первомайск в Луганской Народной Республике (ЛНР) со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) повреждено два жилых дома. Об этом 29 мая сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ Александр Горбаруков (с) ИА REGNUM

«В результате обстрела населенного пункта Первомайск полностью разрушена квартира в пятиэтажном жилом доме по ул. Куйбышева, а также поврежден многоэтажный дом по ул. Театральной», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, 29 мая в представительстве ЛНР в СЦКК сообщили, что украинские силовики вновь обстреляли населенный пункт Первомайск.

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