Париж, , 18:20 — REGNUM Вступление Украины в Евросоюз может подорвать экономику ЕС, заявил глава левой партии «Неподчинившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон в эфире телеканала BFM.

Жан-Люк Меланшон Place Au Peuple

«Это хорошо, конечно, что они требуют, но, простите, это нельзя решить только эмоциями. В нынешних условиях это не стало бы чем-то хорошим. Вступление в ЕС подразумевает, если я правильно понял, обеспечение защиты, но в жизни есть и другие вещи», — заявил он.

Меланшон указал, что средняя заработная плата на Украине составляет около 130 евро. По его мнению, большое количество дешевой рабочей силы, способной свободно передвигаться по ЕС, подорвет экономику Евросоюза. Политик отметил, что Киеву сначала необходимо поднять уровень жизни в стране до европейского и среднюю заработную плату до уровня Франции, Германии или Испании. При этом в последней средний уровень зарплаты составляет 1050 евро в месяц.

«Мы должны подумать и о том, как защитить самих себя и как разобраться с социальным неравенством в Европе», — подчеркнул Меланшон.

Также политик указал на опасность поставок вооружений киевскому режиму. По его словам, оборонительного оружия не существует, а гаубицами Caesar, которые французские власти направили Киеву, ранее была уничтожена половина иракского города Мосул. По словам Меланшона, поставки вооружений киевскому режиму лишь способствуют разрастанию конфликта и втягиванию в него Евросоюза.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский президент Владимир Зеленский потребовал от премьер-министра Нидерландов Марка Рютте ответа по вопросу возможности вступления Украины в Евросоюз. Ранее глава нидерландского правительства заявил, что оценивает шансы Киева на получение статуса кандидата в члены ЕС, как невысокие.