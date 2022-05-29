Лондон, , 18:19 — REGNUM Как сообщает итальянский журналист и инсайдер Фабрицио Романо, лондонский «Арсенал» намерен любой ценой сохранить 22-летнего английского нападающего Эдуарда Нкетиа.

ФК «Арсенал»

По информации источника, «канониры» намерены продлить контракт с Нкетиа до июня 2027 года. Текущее соглашение нападающего с «Арсеналом» рассчитано до 30 июня 2022 года.

В прошедшем сезоне Английской Премьер-лиги 2021/22 Эдуард Нкетиа принял участие в 21-м матче регулярного чемпионата, в котором отметился пятью забитыми мячами и одной результативной передачей. Также нападающий получил три желтые карточки.