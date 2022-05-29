Москва, , 18:18 — REGNUM В Российской Федерации за минувшие сутки провели 141 тыс. тестов на выявление SARS-CoV-2. Об этом 29 мая сообщает Telegram-канал проекта «Стопкоронавирус. рф» со ссылкой на данные Роспотребнадзора.

Тест Pixabay.com

«За последние сутки проведена 141 тысяча тестов на коронавирус», — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего в стране проведено более 294,4 млн тестов на коронавирус.

Напомним, 29 мая в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией сообщили, что в РФ за сутки госпитализировали 1 001 заболевших COVID-19.