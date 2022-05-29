Ливерпуль, Великобритания, 29 мая, 2022, 18:14 — ИА Регнум. Гол 29-летнего флангового нападающего «Ливерпуля» и сборной Египта по футболу Мохаммеда Салаха в ворота «Манчестер Сити» в матче седьмого тура Английской Премьер-лиги 2021/22 был признан лучшим голом прошедшего сезона. Об этом 29 мая сообщили на официальном сайте АПЛ.

Дмитрий Голубович Мохамед Салах

В прошедшем сезоне Английской Премьер-лиги 2021/22 Мохаммед Салах принял участие в 35-ти матчах чемпионата, в которых отметился 23-мя забитыми мячами и 13-ю результативными передачами. Также футболист получил одну желтую карточку.

Текущее соглашение Салаха с «мерсисайдцами» рассчитано до 30 июня 2023 года. На данный момент трансферная стоимость египетского нападающего, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 100 миллионов евро.