Белград, , 18:09 — REGNUM Стоимость тысячи кубометров газа в Европе может подорожать до $5000 зимой 2022–2023 годов, заявил президент Сербии Александр Вучич в ходе беседы с журналистами.

Александр Вучич Иван Шилов © ИА REGNUM

Он заявил, что в настоящее время стоимость тысячи кубометров голубого топлива на евробирже составляет около $960. По мнению сербского президента, это связано с наступлением лета, когда потребность в газе снижается.

«Когда придёт зима, боюсь, что газ подорожает до $3,5 тыс., а может даже до $4—5 тысяч», — отметил Вучич.

Он добавил, что в связи с риском резкого роста цен на газ соглашение о поставках голубого топлива из России по долгосрочному контракту на три года является важным.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Сербии Александр Вучич провел переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. В ходе разговора отмечалось, что Москва продолжит поставлять Белграду бесперебойно природный газ.